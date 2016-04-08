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الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع الشناوي

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الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع الشناوي الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع الشناوي

هل بالفعل دخل الأهلي في مفاوضات مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك؟ وما صحة التواصل هاتفيا مع الحارس؟ أسئلة يُجيب عنها محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي.

الشناوي يستعد لحراسة مرمى الزمالك مساء السبت في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ولكن وقبل ذلك خرجت العديد من التقارير لتشير لدخول الأهلي في مفاوضات مع حارس الزمالك. فما صحة ذلك؟

يُجيب عبد الوهاب لـFilGoal.com: "كل تلك الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف "لم يحدث أي اتصال نهائي مع الشناوي. ليس عن طريقي وليس عن طريق النادي".

وعن حقيقة تواصله شخصيا مع الشناوي، قال عضو الأهلي: "لم يحدث. وأصبح اسمي يرتبط مؤخرا بسوق انتقالات الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن نحترم الزمالك، ونحترم تعاقد الشناوي مع الزمالك. لم تحدث أي مفاوضات".

ويرتبط الشناوي بعقد مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم أخرى بعد انتقاله من المصري البورسعيدي مطلع الموسم الماضي الذي شهد تتويج فريقه بالثنائية المحلية.

وتواصل FilGoal.com مع الشناوي والذي بدوره تحدث عن حقيقة المفاوضات. (طالع التفاصيل)

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