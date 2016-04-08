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لاعب المقاولون يوضح لـ في الجول.. تفاصيل إصابته القوية في العين

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لاعب المقاولون يوضح لـ في الجول.. تفاصيل إصابته القوية في العين لاعب المقاولون يوضح لـ في الجول.. تفاصيل إصابته القوية في العين

إصابة قوية تعرض لها محمد ماجد "أونوش" لاعب المقاولون العرب في عينه في المباراة التي أقيمت يوم الخميس أمام بتروجيت.

وكان المقاولون قد تعادل مع بتروجيت إيجابيا بهدفين لكل فريق في إطار الجولة 24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة التحاما قويا بين أسامة محمد وأونوش سقط الأخير على إثره وتم استبداله بسبب عدم قدرته على الرؤية بشكل واضح، بالإضافة لوجود تشخيص مبدئي بجرح قطعي في العين كما أكد طبيب المقاولون محمد رفعت لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وتحدث أونوش لـFilGoal.com قائلا:"أثناء التحامي بأسامة محمد في إحدى الكرات المشتركة ارتطمت أصابعه بعيني بقوة دون قصد منه بالطبع".

وأضاف لاعب أونوش"لم أستطع الرؤية بعد ذلك بشكل واضح ليتم نقلي لمستشفي المقاولون العرب".

وأكمل لاعب المقاولون العرب"تم وضع شاش طبي على عيني اليمنى لأن الأطباء لم يستطيعوا القيام بأي شيء حاليا".

وأردف"لم يفسر أي شخص لي مدى إصابتي حتى الآن، وبعد يومين سأقوم بإجراء آشعة عليها، وإن لم تكن الحالة تحسنت فسأخضع لعملية لعلاجها".

وأتم"أؤكد مجددا أن أسامة محمد لم يكن يقصد إيذائي وما حدث كان التحاما طبيعيا في المباراة".

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فيديو اليوم السابع