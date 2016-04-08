أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مرتضى يوجه رسالة قوية إلى الغندور.. بسبب ' الحكم الذي قلد رمضان صبحي '

Google+ Print
بالفيديو - مرتضى يوجه رسالة قوية إلى الغندور.. بسبب ' الحكم الذي قلد رمضان صبحي ' بالفيديو - مرتضى يوجه رسالة قوية إلى الغندور.. بسبب ' الحكم الذي قلد رمضان صبحي '

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قوية إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب إبراهيم نور الدين.

الزمالك خسر أمام الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ23 من الدوري المصري. لقاء أداره الحكم الدولي إبراهيم نور الدين وشهد اعتراضات كبيرة من لاعبي القلعة البيضاء ومرتضى. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "أرسلت رسالة إلى جمال الغندور وأنتظر رده".

وأوضح في حديثه يوم الخميس من داخل نادي الزمالك "قلت له: لو راجل رد عليا. أنت تقوم بتصفية حسابات قديمة معي. سأقوم بفضحك".

وأكمل حديثه قائلا: "لقد قام بتعيين إبراهيم نور الدين حكما للمباراة. وهو الحكم الذي وقف على الكرة وقلد رمضان صبحي لاعب الأهلي".

بعد واقعة وقوف رمضان صبحي على الكرة، انتشرت صورة لإبراهيم نور الدين وهو يفعل الشيء ذاته، وقام اتحاد الكرة بالتحقيق معه.

ولكن وقتها خرج حكم المباراة وأكد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ONTV أن "الصورة قديمة منذ 2014 أثناء معسكر للحكام وليس لها أي علاقة برمضان صبحي. وتم إعادة نشرها الآن ولا أعرف السبب".

وأتم رئيس الزمالك حديثه قائلا: "عيب. لا يصح ما يحدث من الحكام. هي حملة ضد الزمالك".

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة خلف الأهلي المتصدر صاحب الـ50 نقطة.

شاهد فيديو مرتضى منصور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم