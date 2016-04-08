بالفيديو – ملخص لمسات كوكا أمام شاختار

لم يقدم أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا الأداء المعروف عنه طيلة الموسم الجاري خلال مباراة فريقه أمام شاختار دونتسيك.

وكان براجا قد سقط بملعبه أمام شاختار الأوكراني يوم الخميس بهدفين لهدف في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة كوكا فيها بشكل كامل.

وسدد مهاجم المنتخب المصري مرة واحدة فقط على مرمى شاختار لكن تصويبته ذهبت خارج الملعب.

وبلغت دقة تمريراته 78%، وقام بتمريرة حاسمة خلال اللقاء، كما إنه أرسل ثلاث عرضيات منهم واحدة فقط صحيحة.

وتفوق في الألعاب الهوائية بنسبة 50%، كما قام بتشتيت الكرة مرة واحدة.

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