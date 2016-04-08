أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – ملخص لمسات كوكا أمام شاختار

Google+ Print
بالفيديو – ملخص لمسات كوكا أمام شاختار بالفيديو – ملخص لمسات كوكا أمام شاختار

لم يقدم أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا الأداء المعروف عنه طيلة الموسم الجاري خلال مباراة فريقه أمام شاختار دونتسيك.

وكان براجا قد سقط بملعبه أمام شاختار الأوكراني يوم الخميس بهدفين لهدف في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة كوكا فيها بشكل كامل.

وسدد مهاجم المصري مرة واحدة فقط على مرمى شاختار لكن تصويبته ذهبت خارج الملعب.

وبلغت دقة تمريراته 78%، وقام بتمريرة حاسمة خلال اللقاء، كما إنه أرسل ثلاث عرضيات منهم واحدة فقط صحيحة.

وتفوق في الألعاب الهوائية بنسبة 50%، كما قام بتشتيت الكرة مرة واحدة.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا