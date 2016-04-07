صور..ضبط« 2 طن وربع»مخللات بها ديدان وخمائر ميكودرما ضارة‎ في «سوهاج»

مراسل «ONA» :

تمكنت حملة من مكتب اﻻغذية بمديرية الصحة بسوهاج، من ضبط مخللات بها «دود حى» و«خمائرالميكودرما» الضاره ، وكمية من ملح طعام غير الصالح للاستهلاك، بالإضافة إلى مثبتات قوام وبنزوات صوديوم منتهية الصلاحيه وذلك بإحدى المدارس الفنية التابعة لمديرية التربية والتعليم، التى تقوم بتصنيع وبيع منتجات غذائيه بمعارضها الخاصه .

و قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الضبطيات عبارة عن 2طن و 250​كيلو من المخللات تحتوى على ديدان​ يتحرك بكثافه داخل براميل الطرشى بين المخللات،باﻻضافة الى شيكارة مثبت قوام مخصصه لصناعة الجيلاتى منتهية الصلاحيه و«بنزوات صوديوم» منتهيه صلاحيتها من عام 2012 ، و300 كيلو ملح غيرصالحه للاستخدام خاصه بصناعة الجبن الابيض .

وتم تحريرمحضراً بالواقعه للمشرفين القائمين بعمليات التصنيع والبيع ، تحت رقم2398 جنح قسم ثانى سوهاج ، وتولت النيابه التحقيق .

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