أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أمريكا ستستخدم الفيتو لمنع تزويد إيران بـ«سوخوي 30SM»

Google+ Print
أمريكا ستستخدم الفيتو لمنع تزويد إيران بـ«سوخوي 30SM» أمريكا ستستخدم الفيتو لمنع تزويد إيران بـ«سوخوي 30SM»

الطائرة سوخوي 30SM – أرشيفية

 

أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أن بلاده ستستخدم حق الفيتو للحيلولة دون تمكن روسيا من بيع طائرات حربية متقدمة من طراز سوخوي 30SM.

وقال المسئول الأمريكي، أن ذلك متعارضًا مع أحد قرارات “الأمم المتحدة” المشرفة على تطبيق الاتفاقية النووية بين أمريكا وعدد من القوى العظمى وإيران، حسبما أفاد موقع بيزنس إنسيدر.

ونقل الموقع في نسخته العسكرية والدفاعية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، قوله إن بلاده تعارض بشدة الصفقة العسكرية التي تسعى روسيا لإبرامها.

وأشار إلى أن هذا الإجراء الروسي لن يخل ببنود الاتفاقية النووية التي عقدتها القوى العظمى مع إيران بشكل مباشر؛ لكنه سيخل بأحد القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة كي توافق على أن تكون هي الجهة المراقبة لتنفيذ الاتفاقية.

وأشار الموقع إلى أن تزايد عدد الصفقات العسكرية التي تسعى روسيا لعقدها مع إيران هذه الأيام باتت تشكل مصدر قلق للجانب الأمريكي نظرًا لما تعنيه من سعي روسي لتقوية التعاون العسكري مع إيران.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا