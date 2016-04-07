أمريكا ستستخدم الفيتو لمنع تزويد إيران بـ«سوخوي 30SM»

أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أن بلاده ستستخدم حق الفيتو للحيلولة دون تمكن روسيا من بيع طائرات حربية متقدمة من طراز سوخوي 30SM.

وقال المسئول الأمريكي، أن ذلك متعارضًا مع أحد قرارات “الأمم المتحدة” المشرفة على تطبيق الاتفاقية النووية بين أمريكا وعدد من القوى العظمى وإيران، حسبما أفاد موقع بيزنس إنسيدر.

ونقل الموقع في نسخته العسكرية والدفاعية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، قوله إن بلاده تعارض بشدة الصفقة العسكرية التي تسعى روسيا لإبرامها.

وأشار إلى أن هذا الإجراء الروسي لن يخل ببنود الاتفاقية النووية التي عقدتها القوى العظمى مع إيران بشكل مباشر؛ لكنه سيخل بأحد القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة كي توافق على أن تكون هي الجهة المراقبة لتنفيذ الاتفاقية.

وأشار الموقع إلى أن تزايد عدد الصفقات العسكرية التي تسعى روسيا لعقدها مع إيران هذه الأيام باتت تشكل مصدر قلق للجانب الأمريكي نظرًا لما تعنيه من سعي روسي لتقوية التعاون العسكري مع إيران.