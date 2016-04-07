القوات الكردية تعتقل 15 من داعش بكركوك ودهوك شمالى العراق

ألقت قوات الأمن الكردية القبض ثلاثة من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى خططوا لهجوم استهدف قوات "البيشمركة" الكردية فى كركوك شمالى العراق فى 12 مارس الماضي.

وذكرت قوات "أسايش كردستان"- فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن فريقاً من قوات مكافحة الإرهاب بكردستان، نفذت عملية خاصة فى منطقة "دوبز" التابعة لمدينة كركوك، وأسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة من مسلحى التنظيم، وهم من شاركوا بالتخطيط للهجوم بأربع سيارات مفخخة نجحت "البيشمركة" فى تفجيرها قبول وصولها لموقع القوات.

كما اعتقلت قوات الأسايش 12 شخصاً، بينهم امرأة وأمير بداعش، فى منطقة زاخو بمحافظة "دهوك" شمال غربى العراق للاشتباه فى انتمائهم لتنظيم داعش.

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