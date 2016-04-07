استدعاء طبيبى التخدير والجراحة بمستشفى سفاجا فى وفاة شخص نتيجة الإهمال الطبى

أمر المستشار أحمد حنفى رئيس نيابة سفاجا، وتحت إشراف المستشار إسلام رمضان محام عام نيابات البحر الأحمر، باستدعاء طبيبى التخدير والجراحة بمستشفى سفاجا المركزى، للاستماع لأقوالهما فى اتهامهما بالإهمال الطبى، الذى تسبب فى وفاة المدعو سيد أبو سعدة، عند دخوله للمستشفى لإجراء عملية "لحمية".

وصرح أحمد النجار وكيل النائب العام بنيابة سفاجا الجزئية، والذى أجرى التحقيق فى القضية بدفن جثة المذكور، بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

كما أمرت النيابة العامة بسفاجا باستدعاء طاقم تمريض العمليات وطبيب العظام بالمستشفى ورئيس قسم الباطنة، للاستماع لأقوالهم فى القضية، واستمعت النيابة لأقوال مدير مستشفى سفاجا المركزى، والذى صدر قرار بمحافظ البحر الأحمر بوقفه عن العمل، بعد اتهام أهالى المتوفى إدارة المستشفى بالإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة المذكور سالف الذكر.

وكانت شهدت مستشفى سفاجا المركزى أول أمس تجمهر أهالى المدعو "سيد أبو سعدة" موظف، بعد وفاته نتيجة التخدير الخاطئ، لإجراء عملية جراحية "لحمية".

واتهم أهالى المتوفى إدارة المستشفى وطبيبى التخدير والجراحة بالإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة الموظف، كما طالبوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدير المستشفى وطبيب التخدير والطبيب المعالج، وتم تحرير محضر بالتسيب فى الإهمال، وتجرى نيابة سفاجا العامة تحقيقاتها سالفة الذكر.

- وقف مدير مستشفى سفاجا عن العمل وإحالته للنيابة لوفاة مريض نتيجة تخدير خاطئ

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