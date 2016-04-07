رئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا يلتقى مبعوث الرئيس الروسى بالقاهرة

التقى أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى الرئيس السابق للائتلاف الوطنى السورى المعارض ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسى و نائب وزير الخارجية الروسى فى القاهرة اليوم الخميس لبحث آليات الحل السياسى فى سوريا .

اللقاء الذى تم فى منزل الجربا فى القاهرة أكد من خلاله على أهمية وجود تسوية سياسية عادلة فى سوريا عن طريق عملية تفاوضية سورية- سورية تجرى على أساس بيان جنيف .

من جانبه أكد مبعوث الرئيس الروسى إلى المنطقة أن موسكو ملتزمة بما تم الاتفاق عليه فى فيينا وميونيخ وجنيف، مؤكدا أن لقائه برئيس تيار الغد السورى كان لتبادل الآراء والأفكار وهو شيء مهم جدا لأن يمثل عدد كبير من السوريين فى الداخل والخارج.

وأوضح بوجدانوف أن موسكو تجرى تشاورات ولها تفاهمات كبيرة مع الجانب الأمريكى، مؤكدا أنها تعمل مع مصر والسعودية ودول الخليج وتركيا وإيران والأطراف الدولية حتى نشجع السوريين للإتفاق على حل سياسى نهائى للأزمة.

وبحث الطرفان آليات الحل السياسى من كل جوانبها وابعادها ، ولفت الجربا إلى النتائج الفاشلة للجولة الأخيرة من المفاوضات السورية-السورية التى جرت بجنيف فى، الفترة 14-24 مارس الماضي، محملا النظام مسؤولية هذا الفشل.

وشرح الجربا بالتفصيل الوثائق الرئيسية لتيار الغد السورى ولماذا كان إطلاقه حتمية وضرورة ، حضر اللقاء أعضاء من المكتب السياسى والأمانة العامة لتيار الغد السوري.

يذكر أن بوجدانوف التقى الجربا أكثر من مرة على مدى السنوات الأخيرة.

ووصل بوجدانوف القاهرة يوم أمس الأربعاء وبدأ جولته الشرق أوسطية الممتدة من ٢ (أبريل ) حتى 8 من الشهر الجاري، متضمنة قطر و الكويت ومصر لإجراء مشاورات تتركز على تسوية الأزمة السورية.

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