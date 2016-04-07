أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخارجية الروسية: موسكو وباريس توحدان جهودهما لتسوية الوضع في اقليم كراباخ

Google+ Print
الخارجية الروسية: موسكو وباريس توحدان جهودهما لتسوية الوضع في اقليم كراباخ الخارجية الروسية: موسكو وباريس توحدان جهودهما لتسوية الوضع في اقليم كراباخ

سيرجي لافروف (أرشيفية)

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان مارك إيرولت على توحيد جهود موسكو وباريس للتهدئة في إقليم كراباخ.

وقالت الخارجية الروسية ، في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس ، إن لافروف وإيرولت بحثا التطورات الأخيرة في كراباخ ، واتفقا على “جمع جهود بلديهما كرئيسين لمجموعة مينسك بهدف تطبيع الوضع في منطقة النزاع في أقرب وقت ممكن”.

وتناول الوزيران أفق العملية السياسية في سوريا وليبيا ، وسبل تفعيل العمل المشترك في إطار صيغة النورماندي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ، إضافة إلى بحثهما بعض جوانب العلاقات الثنائية بين روسيا وفرنسا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا