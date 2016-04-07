الخارجية الروسية: موسكو وباريس توحدان جهودهما لتسوية الوضع في اقليم كراباخ

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان مارك إيرولت على توحيد جهود موسكو وباريس للتهدئة في إقليم كراباخ.

وقالت الخارجية الروسية ، في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس ، إن لافروف وإيرولت بحثا التطورات الأخيرة في كراباخ ، واتفقا على “جمع جهود بلديهما كرئيسين لمجموعة مينسك بهدف تطبيع الوضع في منطقة النزاع في أقرب وقت ممكن”.

وتناول الوزيران أفق العملية السياسية في سوريا وليبيا ، وسبل تفعيل العمل المشترك في إطار صيغة النورماندي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ، إضافة إلى بحثهما بعض جوانب العلاقات الثنائية بين روسيا وفرنسا.

أ ش أ