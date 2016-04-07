«بنك الطعام»‎ يتبرع بـ«20ألف جنيه» لرفع كفاءه مدرسة بالوادي الجديد

مراسل «ONA» :

صرح السيد عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، بأن بنك الطعام المصري، دعم مدرسة «عين عيش» للتعليم الأساسي بمبلغ 20 ألف جنية كمرحلة أولي لصيانتها ورفع كفاءتها ، حيث شملت الأعمال صيانه الكهرباء وتركيب كشافات إنارة وصيانة معمل العلوم وتركيب بلاط بمدخل المدرسة ، وتركيب زجاج الشبابيك ، وتسكيك النجارة ، وإنشاء مسرح بقسم رياض الأطفال وإنشاء أحواض للزهور .

وأكد عبد الرحيم في تصريح صحفي، بأن الدعم المقدم من البنك، يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد، وبنك الطعام المصري، لتنفيذ خطة التطوير المستهدفة لقري المحافظة الأكثر إحتياجا والتي تم إختيارها بناءاً على إحتياجاتها ومطالبها الأساسية .

وأضاف،بأن «بنك الطعام» بصدد تدعيم قرية «عين عيش» بعدد 100 كرتونة غذائية للمحتاجين ، ودعم عدد 5 مشروعات صغيرة ببطاريات أرانب وماكينات خياطة، وتريكو، بجانب منح عدد 10 كرسي متحرك لذوي الإعاقة.