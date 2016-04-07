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وصول الوفود المشاركة فى مؤتمر منظمة العمل العربية بدورته الـ43

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وصول الوفود المشاركة فى مؤتمر منظمة العمل العربية بدورته الـ43 وصول الوفود المشاركة فى مؤتمر منظمة العمل العربية بدورته الـ43
صرح مصدر مطلع، أن مطار القاهرة الدولى شهد، اليوم الخميس، توافد عدد من الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة العمل العربية الدورة رقم 43 ، المقرر عقده بمصر خلال الفترة من 10 إلى 17 من الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة، برعاية رئيس الجمهورية.

ويشارك في هذا المؤتمر وفود تتضمن وزراء العمل ورؤساء الاتحادات العمالية ورؤساء غرف التجارة والصناعة من الدول العربية، كما يشارك بالمؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية والسفراء العرب و كبار الشخصيات العربية والدولية.

وتقوم العلاقات العامة بشركة الميناء بالمشاركة فى هذا المؤتمر بالتعاون مع خالد منجى و مصطفى رجب مسئولا المراسم والعلاقات الحكومية بالمنظمة.

كما وصل القاهرة اليوم الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهني، و زياد بن إبراهيم الصايغ ، وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية، وذلك على الخطوط من الرياض.

ويتوالى توافد المشاركين غدا الجمعة وتبلغ ذروة الوصول السبت 9 أبريل حيث ستصل وفود من لبنان والأردن والعراق وفلسطين والجزائر وسلطنة عمان وسوريا وتونس والبحرين وليبيا.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الدولى، لاستقبال الوفود بقيادة المهندس حمدى عبد العزيز الشيخ مديرًا عامًا العلاقات العامة بالمطار، ومكون من الدكتور محمود إسماعيل، سام أبو المحاسن، عبير أحمد سامى، رانيا الجريتلى، نهى أسامة، رانيا السيد ، نانسى مجدى، أحمد عبد الوهاب.


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