تحقيق في الجول – كيف تحضر مباراة الزمالك ومولودية بجاية؟

دعوات توزع بتنظيم شابه الفقر.. جمهور يتشدق برئيس النادي من أجل الحصول على تصريح لعودته للمدرجات لدعم الزمالك أمام مولودية بجاية، فكيف يحضر مشجع الفريق لمؤازرة فريقه؟

وقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتوزيع دعوات مجانية على الجماهير التي حضرت إلى مقر النادي يوم الخميس.

ويحل بجاية ضيفا على الزمالك باستاد بتروسبورت في الثامنة مساء السبت.

ويحقق FilGoal.com حول كيفية حضور مباراة الزمالك من خلال كافة الأطراف، النادي الأبيض والاتحاد الإفريقي (كاف) واتحاد الكرة والأمن.

أولا) هل يختص الكاف بعدد الحضور.. ومتى يتدخل؟

الإجابة من مصدر مطلع في الكاف لـFilGoal.com: "الكاف غير مختص بعدد أو كيفية حضور الجمهور.. فقط يتم إخطاره إن كانت المباراة بجمهور أو بدون جمهور".

"أصحاب الأرض يحددون إقامة المباراة بجمهور أو عدمها في الاجتماع الفني الذي يعقد قبل المباراة بـ24 ساعة".

"ويحدد الضيوف عدد الحضور الذين يطلبون تذاكر أو دعوات لحضورهم في الاجتماع الفني الذي يحضره بالتبعية مندوب من الأمن بجانب مسؤولي الناديين".

"كما أنه لا يعني للكاف اقتحام أو عدد المشجعين.. هو فقط يحدد إما إن كانت المباراة بجمهور أو بدون جمهور، لكن لو حدث اقتحام داخل أرض الملعب هنا يكون أصحاب الأرض معرضون لعقوبات".

ثانيا) هل لاتحاد الكرة دورا في حضور الجمهور لمباراة الزمالك وبجاية؟

يقول محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة رفع يده.. والأمر مسؤولية الزمالك تماما".

وأضاف "نقوم الآن باستقبال بيانات الراغبين في حضور مباريات المنتخب عبر الموقع الإلكتروني www.tazakermasr.com ومازالت الأندية ترفض ذلك خاصة الزمالك".

وتابع "لسنا معنيين بحضور الجمهور من عدمه مباراة الزمالك ومولودية بجاية في دوري أبطال إفريقيا".

وحول عدم وجود أختام على الدعوات التي سلمها الزمالك لجماهيره أكد الشامي "لا يهم طالما الدعوات مجانية، لكن إن كان سيدفع الجمهور مقابل مالي فكان لابد أن يتم ختمها من قبل الأموال العامة ووزارة الرياضة".

ثالثا) ماذا يقول الزمالك حول كيفية حضور مباراة بجاية؟

بعد استلام جماهير الزمالك دعوات حضور أصدر الزمالك بيانا رسميا يؤكد فيه على أن الجماهير الحارصة على حضور المباراة وقامت باستلام الدعوات التواجد في مقر النادي بعد غد السبت.

وأشار البيان إلى أن التوجه سيكون عبر مقر النادي لركوب الحافلات الخاصة بنقلهم إلى ملعب المباراة بداية من الساعة 11 صباحا من يوم السبت تاريخ المباراة التي ستنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشدد النادي على أن الشرطة ستمنع أي شخص يذهب لملعب المباراة بمفرده وبعيدا عن الحافلات التي ستقلهم من مقر الزمالك حتى لو كان يحمل دعوى.

رابعا) بتروسبورت.. هل يستعد لاستقبال جماهير الزمالك؟

أكد عاصم صالح مدير ملعب بتروسبورت أنه حتى الآن لم يصله أي إخطار رسمي بعدد الجماهير.

لكنه استطرد في حديثه لـFilGoal.com قائلا: "بالفعل حدثت معاينات من قبل الأمن على الاستاد أكثر من مرة وننتظر أن تكون المباراة بجمهور".

وأشار "لكن بشكل رسمي لم أتلق أوراقا بعدد الجماهير التي أتوقع أن يتجاوز عددها ثلاثة ألاف مشجع".

وأوضح "جاهزون لاستقبال الجماهير في مباراة الزمالك ومولودية بجاية".

وأشار "الأمن هو من يقرر كيفية دخول الجماهير".

خامسا) قرار الأمن.. هل حصل الزمالك على موافقة أمنية؟

أكد مصدر في العلاقات العامة بوزارة الداخلية لـFilGoal.com أن تحرك جمهور الزمالك سيبدأ بركوب الحافلات الخاصة من مقر النادي.

وأضاف المصدر: "كل مشجع سيعرف رقم حافلته التي سيدخل بها ملعب بتروسبورت".

وأوضح "الهدف من دخول الجماهير عن طريق الحافلات هو منع حدوث تكدسات أمام استاد بتروسبورت حيث أنها منطقة سكنية".

وتابع "سيتم تفتيش كل مشجع وسيتواجد مصدر أمني داخل كل أتوبيس يرافق الحافلات حتى الاستاد بداية من الساعة 11 صباحا حتى يمنع تسريب أي ممنوعات".