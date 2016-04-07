المغرب يطرد 8 أوروبيين يدعمون سجناء من الصحراء الغربية

(رويترز)>قالت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس، إن السلطات طردت ثمانية نشطاء أوروبيين قالت إنهم موجودون فى البلاد لتقويض النظام العام بدعمهم لسجناء احتجزوا فى احتجاجات بالصحراء الغربية فى عام 2010.

وقضت محكمة عسكرية مغربية بسجن 24 من نشطاء الصحراء الغربية اتهموا بقتل أفراد من قوات الأمن اقتحموا مخيم أكديم إزيك للمحتجين فى المنطقة المتنازع عليها فى عام 2010.

وتقول السلطات المغربية، إن عشرة ضباط وعامل إطفاء ومدنيين اثنين قتلوا وأصيب العشرات عندما فككت الحكومة المخيم حيث كان الآلاف من الصحراويين يحتجون.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 21 منهم مازالوا فى السجن بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر.

>