روما: لا نية لدينا للاستغناء عن بيانيتش لتشيلسي

أكد جيمس بالوتا رئيس نادي روما أنه لا توجد أي نية لديه في التخلي عن ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت بعض الأنباء حول وجود رغبة كبيرة من تشيلسي في الظفر بخدمات بيانيتش خاصة بعد التعاقد مع المدير الفني لمنتخب إيطاليا أنطونيو كونتي لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتحدث رئيس روما لإذاعة "روما" قائلا:"بيانيتش لا يرغب في الرحيل، ونحن لا نرغب في بيعه أيضا".

وواصل"لا أحب قراءة الصحف لكن في بعض الأحيان يكون الأمر لا مفر منه".

وأضاف"هم يتحدثون عن إننا سنبيع بعض اللاعبين إلى تشيلسي، وهذا الأمر ليس صحيحا".

وشدد مرة أخرى"لقد شعرت بالإرهاق بسبب تلك التكهنات بيانيتش لا يود الرحيل ونحن ليس لدينا أي نية في التخلي عنه".