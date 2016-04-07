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5 نصائح لصحة قلبك بعد النجاة من الأزمة القلبية.. تعرف عليها

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5 نصائح لصحة قلبك بعد النجاة من الأزمة القلبية.. تعرف عليها 5 نصائح لصحة قلبك بعد النجاة من الأزمة القلبية.. تعرف عليها
يعانى البعض من الإصابة بأزمة قلبية وبعد نجاتهم منها يجب عليهم اتباع بعض النصائح، وأوضح تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى" أن السكتة القلبية تحدث عندما يكون هناك انسداد فى تدفق الدم للقلب بسبب وجود جلطات الدم فى الشرايين التى تمد القلب بالدم، ونتيجة لذلك تفشل عضلات القلب فى تلقى ما يكفى من الأكسجين ما يحدث ضررًا يؤدى للسكتة القلبية.

وأشار التقرير إلى أن الناجين من الأزمة القلبية يخضعون إلى إعادة تأهيل وتغيير فى نمط حياتهم، ولذلك يتطلبون رعاية خاصة، مؤكدًا ضرورة إتباعهم بعض النصائح التى تشمل:

1- الإقلاع عن التدخين:
>من المهم بذل كثير من الجهد للإقلاع عن التدخين بعد النجاة من السكتة القلبية، لأن التدخين يؤثر بشكل مباشر على تدفق الدم إلى القلب ويحدث تضخم بالشرايين.
>2- تجنب المشبعة وغير المشبعة تمامًا:
>تجنب الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة وغير المشبعة ضرورة، لأنها تشكل طبقة متراكمة على جدران الشرايين تمنع تدفق الدم إلى القلب.
>3- تجنب السكر:
> المعجنات والحلويات والشوكولاتة، يجب أن يخلو نظامك الغذائى منها تمامًا، لأن هذه الأطعمة تحتوى على مستويات عالية من السكر قد ترفع مستويات الكولسترول فى الدم وهذا بدوره يؤدى لتضخم الشرايين.

4- تجنب الملح الزائد فى الطعام:
>جمعية القلب الأمريكية أوصت الأشخاص الذين تعرضوا للسكتة القلبية بالحد من استهلاك الملح اليومى.

5- تجنب الأنشطة البدنية:
>يجب أن يكون المريض المتعافى من الأزمة القلبية لديه خطة تمارين يحددها الطبيب، ويمكن ممارسة التمارين الروتينية لمدة 30 دقيقة يوميًا، كالمشى وركوب الدراجات والسباحة وغيرها لأنها تشجع على تدفق الدم بطريقة صحية إلى القلب.


>السكتة القلبية تأتى نتيجة لقصور الشرايين التاجية والجلطات
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>تحذير.. الانفعال والحزن يسببان الإصابة بالسكتة القلبية
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