أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سامسونج تطور عدسات لاصقة بتقنية «الواقع المعزز»

Google+ Print
سامسونج تطور عدسات لاصقة بتقنية «الواقع المعزز» سامسونج تطور عدسات لاصقة بتقنية «الواقع المعزز»

العدسات اللاصقة

 

تقدمت  شركة سامسونج بطلب للحصول على حقوق براءة اختراع لتطوير عدسات لاصقة يمكنها عرض الصور في عين المستخدم مباشرة، فضلًا عن إمكانية التقاط الصور، والاتصال لاسلكيًا بهاتف ذكي.

ووفق ما نقل موقع “سام موبايل Sammobile”، فقد نشرت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية الطلب المكون من 29 صفحة، الذي تقدمت به سامسونج قبل نحو عامين، الذي يعطي لمحة عن مستقبل التقنية الذي قد يتحول فيه الخيال العلمي إلى حقيقة.

ويمكن للعدسة أن تدمج خدمات إلكترونية مع نظر المستخدم مباشرة، في مثال على ما يعرف بتقنية “الواقع المعزز، Augmented Reality”، كما يمكنها التقاط الصور خُفية، وسيتم التحكم بالعدسات اللاصقة عن طريقة حركات العين أو الغمز، وفق ما أظهر طلب براءة الاختراع.

وليس من الواضح إن كان قد تم منح حقوق براءة الاختراع، التي كُتبت باللغة الكورية وجرى تقديمها في شهر سبتمبر 2014، أو إن كانت سامسونج قد بدأت دمج التقنية في منتج فعلي.

يُشار إلى أن عديدًا من الشركات التقنية الكبرى طورت أو تعمل على تطوير أجهزة قابلة للارتداء وأدوات تدمج تقنية “الواقع المعزز”؛ إذ اطلقت شركة جوجل نظارتها الذكية “Glass” في شهر فبراير 2013، ومع أنها تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية وعديد من المزايا الأخرى، إلا أنها لم تحقق النجاح المطلوب؛ بسبب التصميم ومخاوف الخصوصية.

ووفقاً للطلب، تسعى سامسونج لجعل العدسات اللاصقة الذكية تُظهر تعليمات الملاحة والتنقل على العين مباشرة، إلى جانب إمكانية البحث على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عمّا يشاهده المستخدم في العالم الحقيقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا