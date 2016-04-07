سامسونج تطور عدسات لاصقة بتقنية «الواقع المعزز»

تقدمت شركة سامسونج بطلب للحصول على حقوق براءة اختراع لتطوير عدسات لاصقة يمكنها عرض الصور في عين المستخدم مباشرة، فضلًا عن إمكانية التقاط الصور، والاتصال لاسلكيًا بهاتف ذكي.

ووفق ما نقل موقع “سام موبايل Sammobile”، فقد نشرت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية الطلب المكون من 29 صفحة، الذي تقدمت به سامسونج قبل نحو عامين، الذي يعطي لمحة عن مستقبل التقنية الذي قد يتحول فيه الخيال العلمي إلى حقيقة.

ويمكن للعدسة أن تدمج خدمات إلكترونية مع نظر المستخدم مباشرة، في مثال على ما يعرف بتقنية “الواقع المعزز، Augmented Reality”، كما يمكنها التقاط الصور خُفية، وسيتم التحكم بالعدسات اللاصقة عن طريقة حركات العين أو الغمز، وفق ما أظهر طلب براءة الاختراع.

وليس من الواضح إن كان قد تم منح حقوق براءة الاختراع، التي كُتبت باللغة الكورية وجرى تقديمها في شهر سبتمبر 2014، أو إن كانت سامسونج قد بدأت دمج التقنية في منتج فعلي.

يُشار إلى أن عديدًا من الشركات التقنية الكبرى طورت أو تعمل على تطوير أجهزة قابلة للارتداء وأدوات تدمج تقنية “الواقع المعزز”؛ إذ اطلقت شركة جوجل نظارتها الذكية “Glass” في شهر فبراير 2013، ومع أنها تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية وعديد من المزايا الأخرى، إلا أنها لم تحقق النجاح المطلوب؛ بسبب التصميم ومخاوف الخصوصية.

ووفقاً للطلب، تسعى سامسونج لجعل العدسات اللاصقة الذكية تُظهر تعليمات الملاحة والتنقل على العين مباشرة، إلى جانب إمكانية البحث على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عمّا يشاهده المستخدم في العالم الحقيقي.