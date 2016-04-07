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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تطرد 8 محامين أوروبيين لدعمهم "الصحراويين"

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تطرد 8 محامين أوروبيين لدعمهم "الصحراويين" أخبار المغرب اليوم.. الرباط تطرد 8 محامين أوروبيين لدعمهم "الصحراويين"
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول طرد المملكة المغربية 8 محامين أوربيين من أراضيها بتهمة "الرغبة فى إثارة الفوضى والمس بالأمن العام"، وهم 5 إسبان وفرنسيان وبلجيكى، جاءوا بهدف الدفاع عن معتقلين "صحراويين"، حاكمهم المغرب بتهم متعددة منها قتل أفراد من قوات الأمن.

وأكد مصطفى الخلفى، وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم المغربية، قرار الطرد الذى أعلنت عنه ولاية الرباط، قائلا: "تعاملنا بصرامة وفق مقتضيات السيادة الوطنية، ولن يقبل إقدام مجموعة أجنبية على الانخراط فى أعمال تمس بالنظام العام".

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، منح "هبة لا تسترد" للمغرب على شكل 3 اتفاقيات تمويل، تصل قيمتها الإجمالية إلى 230 مليون دولار، تخصص الأولى لمشروع خاص بالرى، والثانية لمشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية، فيما تخصّ الاتفاقية الثالثة مشروعًا لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات الثلاث أمس الأربعاء بجزيرة المحرق مملكة البحرين، بين وزير مالية المملكة العربية السعودية، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير ومالية المغرب، محمد بوسعيد، خلال اجتماع وزراء المالية العرب.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، تلقى اتحاد الكرة المصرى إخطارا من جانب نظيره المغربى، يفيد بإلغاء العرض الذى تلقته الجبلاية مؤخرا لإقامة مباراة ودية بين الفراعنة وأسود الأطلسى خلال شهر مايو المقبل، لأسباب تتعلق بالتصنيف الدولى، وهو ما تفهمه اتحاد الكرة.

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