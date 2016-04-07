القطان: مصر آمنة ولا حوادث تذكر للسعوديين فيها وأدعو الجميع لزيارتها

قال أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ، إن الوفد المرافق للملك سلمان كبير بسبب حجم التعاون بين البلدين فى التعلم وترسيم الحدود والصحة والصناعة وزيادة التبادل التجارى والاستثمارات، وإنه سعيد بنتائج الزيارة.

وأشار القطان خلال مقابلة مع التلفزيون المصرى إلى أن خادم الحرمين الشريفين سيذهب للأزهر لمتابعة الترميمات ووضع حجر الأساس لمدينة سكنية خاصة بالوافدين، وشيخ الأزهر سيكون في استقباله.

كما أضاف سفير المملكة العربية السعودية، أن الملك سلمان سيزور قصر عابدين التاريخى، وسيقام حفل عشاء على شرف خادم الحرمين الشريفين، و سيكون هناك احتفالية لوضع حجر الأساس لمشروع تطوير مستشفى قصر العينى، الذى تبرعت به حكومة السعودية بقرض طويل الأمد بفائدة لا تذكر بمليار جنيه، ويعقب ذلك توقيع اتفاقيات استثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والوزراء المصريين بأرقام غير مسبوقة.

وأكد القطان أن سلمان سيلتقى رجال أعمال المجلس السعودى المصرى ورؤساء التحرير والكتاب وسيغادر الاثنين، مضيفا أن المملكة لا تنسى من يقف بجانبها، ومصر لا تنسى ما يفعله ملوك السعودية، ولا يمكن أن تقبل المملكة حدوث اهتزاز لمصر، فهما أكبر دولتان فى الشرق الأوسط ولهما كافة الإمكانيات لقيادة العالم العربى.

وتابع: "لم أشعر منذ قدومى إلى مصر حتى فترة الثورة بأى خوف ولا أزال أحس بالأمان بمصر، ولا يوجد حوداث تذكر للمواطنيين السعوديين، ومصر عادت كما كانت منذ دراستى بها فى الشباب، وأدعو لزيارة مصر، فكل زائر سيجد ما يسره بها، ولا تسطيع أى دولة مهما كانت إمكانياتها تأمين نفسها 100% ومثال على ذلك ما حدث فى أوروبا".

>و أوضح سفير السعودية أن الكل يرقص فرحة بسبب زيارة الملك سلمان، و أنه أول من تطوع فى حرب 56 مع الأمير ترك، كما أن بين الشعبين مصاهرة و أخوة منذ عقود طويلة، ولن يتم السماح لأحد بتعكير صفو العلاقات المصرية – السعودية.

>و ذكر أن المستثمر السعودى سيعود للقاهرة وسيتم وضع حلول لمشاكل المستثمرين السعودين، و أن وزيرة الاستثمار قالت له "سأكون محامى لحل مشاكل المستثمرين السعوديين"، مشيرا إلى أن رأس المال جبان والمستثمر يريد رسالة اطمئنان لزيادة الاستثمار، ومصر أرض خصبة للمشاريع، وفى خلال فترة قصيرة ستغلق ملفات عديدة وباقى 22 مشكلة استثمارية وحل 6 مشاكل.

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