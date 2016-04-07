شريف إسماعيل لـ"المواطن السعودى": أمنك وأمانك أولوياتنا بمصر

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى المواطن السعودية بشأن العلاقات المصرية السعودية، أكد خلالها على أنها متميزة، وأن أمن وأمان المواطن السعودى ضمن الأولويات الأولى لجمهورية مصر العربية وأمن الخليج بشكل عام، وهذا ما أعلنه الرئيس السيسى فى كثير من اللقاءات.

وفى رسالة للمواطن المصرى، قال "إسماعيل" فى حوار تليفزيونى: "المملكة داعمة لمصر، كانت وستستمر فى ذلك، وهناك فرص كثيرة للاستثمار فى مصر ولدعم اقتصادها فى المرحلة المقبلة، وستكون المملكة شريكة مصر فى النهوض بالاقتصاد المصرى والدخول فى مرحلة جديدة من التطور، حتى يكون مستوى المعيشة للإنسان المصرى أفضل من خلال ضخ الاستثمارات والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية".

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