أدباء القناة وسيناء يطالبون بتكثيف الفعاليات الثقافية لمواجهة الإرهاب

طالب أدباء القناة وسيناء بضرورة تكثيف الفعاليات الثقافية بالإقليم لمواجهة الرجعية التى تحرض على العنف ، وإنشاء قناة سيناء الإعلامية للتأثير المباشر فى مجتمع سيناء، ونقل الصورة الحقيقية للواقع السيناوى.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية التى عقدها المؤتمر اليوم الخميس بمحافظة بورسعيد، فى إطار فعاليات المؤتمر الأدبى التاسع عشر لأدباء القناة وسيناء، الذى حمل عنوان الثقافة وإشكالية الوعى فى الإقليم برئاسة الشاعر محمد عبد القادر وترأس أمانته القاص عبدالله السلايمة برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف الباحث سعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، والمخرج محمد الدسوقى مدير فرع ثقافة بورسعيد، وحنان مرعى مدير الثقافة العامة بالإقليم، وبحضور الشاعر محمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للثقافة العامة بهيئة قصور الثقافة والشاعر أشرف أبوجليل مدير الثقافة العامة بالهيئة وبمشاركة لفيف من الأدباء والشعراء.

وأكد أدباء القناة وسيناء فى توصياتهم على رفض التطبيع بجميع أشكاله مع الكيان الصهيونى والمطالبة باحترام النصوص الدستورية التى تكفل حرية التعبير لمواجهة الأفكار الظلامية.

كما طالب الأدباء بتحويل قيمة جوائز مسابقات النشر الإقليمى لإقامة فعاليات ثقافية للكتب الصادرة فى النشر الإقليمى وتفعيل بروتوكول التعاون بين التعليم والجامعات مع هيئة قصور الثقافة وتطوير آليات المؤتمرات الإقليمية ومؤتمرات الفروع بما يتناسب مع الحراك الثقافى فى الشارع المصرى.

وكان مؤتمر أدباء القناة وسيناء بدأ فعالياته الثلاثاء الماضى بحضور محافظ بورسعيد وتكريم عدد من الرموز الإبداعية بالإقليم ونظم المؤتمر 6 جلسات بحثية بالإضافة إلى أمسيتين شعرية وقصصية ومشاهدة مسرحية الحرافيش لفرقة بورسعيد القومية وإصدار كتيب لأبحاث المؤتمر ونشرة يومية.

محافظ بورسعيد يفتتح فعاليات مؤتمر أدباء القناة وسيناء التاسع عشر