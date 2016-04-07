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محافظ دمياط يلتقى بمدير عام الزراعة الجديد ويبحث سبل النهوض بقطاع الزراعة

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محافظ دمياط يلتقى بمدير عام الزراعة الجديد ويبحث سبل النهوض بقطاع الزراعة محافظ دمياط يلتقى بمدير عام الزراعة الجديد ويبحث سبل النهوض بقطاع الزراعة
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس أحمد بصل مدير عام مديرية الزراعة الجديد سبل النهوض بقطاع الزراعة بدمياط، حيث أكد المحافظ على تنمية المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشاكل الفلاحين والتعاون مع وكيل وزارة الرى بالنسبة للمصارف والمراوى وأيضا الاهتمام بتوعية المزارعين من خلال الإرشاد الزراعى للوقوف على الطرق المثلى للزراعة والوصول لأعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

كما أشار المحافظ إلى دور المديرية فى التصدى للتعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، موضحا أن التشوينات هى نقطة البداية لأى تعديات، حيث أكد ضرورة المواجهة الحاسمة لإزالة التشوينات والإبلاغ الفورى لمنع التعديات فى المهد، وذلك مسئولية الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وطلب موافاة المحافظة بتقارير دورية عن إزالة التعديات.


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