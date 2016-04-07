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بالفيديو والصور.. إنشاء مصنع لتدوير القمامة ونقل كمين "الجدية" بكفر الشيخ

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بالفيديو والصور.. إنشاء مصنع لتدوير القمامة ونقل كمين "الجدية" بكفر الشيخ بالفيديو والصور.. إنشاء مصنع لتدوير القمامة ونقل كمين "الجدية" بكفر الشيخ
قام اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بجوله تفقدية لمدينة مطوبس رافقه خلالها اللواء أحمد بسيونى زيد مساعد المحافظ لمنطقة غرب ، والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، تفقد خلالها موقع إنشاء مصنع تدوير المخلفات ( ايجى سايكل ) الذى يقام على مساحة 30 ألف متر، بتكلفة 35 مليون جنيه، بهدف تحويل القمامة من ملوث بيئى إلى مشاريع اقتصادية هامة تتيح العديد من فرص العمل للشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ أن العمل فى إنشاء بالمصنع سيبدأ يوم الأحد القادم، وتكليف شركة الكهرباء بتوفير الطاقة اللازمة للمشروع، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل مياه الشرب اللازمة للتشغيل، وتكليف فريق عمل لمتابعة الإنشاءات بصفة دورية ومستمرة على مدار 24 ساعة .

كما وجه محافظ كفرالشيخ بنقل كمين الجدية الواقع فى نهاية حدود محافظة كفرالشيخ من ناحية محافظة البحيرة ، ونقله لمكان ملائم بعيداً عن نزلة كوبرى رشيد ، مضيفاً أنه سيتم إنشاء كمين فى مكان آخر على الطريق الدولى الساحلى بعيدا عن نزلة كوبرى رشيد، وتوصيل جميع المرافق والخدمات له ، ويتم تصميمه طبقا لمعايير السلامة الأمنية المصرية .

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016


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