محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات الدورة الـ18 للمهرجان الدولى للأفلام التسجيلية

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اجتماعا بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما يرافقه وائل ممدوح المدير الإدارى لدورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقام خلال الفترة من 20 إلى 27 من شهر أبريل الجارى.

بمشاركة عدد كبير من صناع السينما ونخبة من كبار الفنانين والنقاد العالميين، وذلك بحضور مديرى إدارة السياحة والإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بتنظيم وإقامة الدورة الثامنة عشر للمهرجان، الذى يشارك به عدد كبير من مختلف دول العالم الأجنبية والعربية.

وأكد المحافظ على الإصرار لإقامة دورة المهرجان لهذا العام فى موعدها المحدد، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق التام مع وزارة الثقافة والمركز القومى للسينما، وكافة الجهات المعنية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لاستعادة واستئناف جميع المهرجانات الدولية والعالمية المرتبطة باسم الإسماعيلية على أجندة المهرجانات العالمية، ما له عظيم الأثر فى المردود السياحى والاقتصادى وتسويق الإسماعيلية عالميا ودوليا.

وخلال الاجتماع أعلن "عواض" أنه تقرر إقامة مؤتمر صحفى موسع ظهر يوم الأحد الموافق 11 من أبريل الجارى بمسرح الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة لإعلان أجندة المهرجان.

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