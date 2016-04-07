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عضو "المصرى السعودى": حجم استثمارات المملكة فى مصر سيفوق 30 مليار ريال

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عضو "المصرى السعودى": حجم استثمارات المملكة فى مصر سيفوق 30 مليار ريال عضو "المصرى السعودى": حجم استثمارات المملكة فى مصر سيفوق 30 مليار ريال
قال الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن الاستثمار السعودى فى سيفوق 30 مليار ريال سعودى مع القطاع الخاص، مضيفاً أن الاتفاقيات سوف تشهد مفآجات سارة.

وأضاف جمال الدين فى مداخله هاتفية ببرنامج "يوم بيوم" على قناة "النهار اليوم"، مع الإعلامى محمد شردى، أن يوم السبت القادم سوف يشهد العديد من الاتفاقيات بين مصر والسعودية فى عدة مجالات.


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