إلهام عبد البديع تنتهي من مشاهد «سمرا» وتعود لـ«ولد فضة»

مراسل «ONA» :

إنتهت الفنانة إلهام عبد البديع، من تصوير دورها في مسلسل«سمرا»، حيث صورت مؤخرا أخر مشاهدها في لبنان .

وقالت إلهام في تصريح صحفي، أنها عادت الي القاهرة لاستئناف نشاطها الفني ، حيث تشارك في مسلسل «ولد فضة» مع النجم عمرو سعد، والمقررعرضه في دراما رمضان المقبل .

وأضافت، أن مشاركتها في مسلسل«سمرا» يعد تجربة مهمة لها في الدراما التليفزيونية ، نظرا لتعاونها مع فنانين من جنسيات مختلفة ، وهو ما يعود بفائدة عليها ويزيدها خبرة في تقديم الأعمال الدرامية.

واشارت الي أنها سعيدة بالعمل مع مخرجة المسلسل في اول تعاون معها ، وان اختلاف التجربة بالنسبة لها أيضا يكمن في تصوير التجربة خارج الأراضي المصرية .

مسلسل«سمرا»، تدور أحداثه عن المهمشين الذين أهملتهم الحياة، فجاء الحب ليدعمهم ببعض الإنصاف، ويستعرض العمل من خلال «سمرا» الفتاة الجذابة الجميلة المنتمية إلى الغجر، التي إستطاعت أن تترجم الفقر والحاجة واليأس الذين يصادموها في حياتها إلى رقصة تجوب بها شوارع المدينة والقرى، إلى أن تلاقيها الأقدار بطبيب في منظمة «أطباء حول العالم» يقع في غرامها.

المسلسل بطولة نادين نجيم وأحمد فهمي ومني واصف وطوني عيسي ووسام حنا ومحمد حداقي وسمر سامي وباميلا الكيلا، ومي القاضي ومي سحاب وكارمن بصيبص ، ومن تأليف كلوديا مرشليان ، ومن إخراج رشا شربتجي .

يذكر أن ، أخر الاعمال السينمائية للفنانة إلهام عبد البديع، كان فيلم «أهواك»، الذي شاركت في بطولته بجانب النجم تامر حسني والنجمة غادة عادل ومن إخراج محمد سامي .