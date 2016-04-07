أخبار السعودية اليوم.. الملك سلمان فى زيارة تاريخية للقاهرة

تناولت أخبار السعودية اليوم عددا من الأخبار الهامة، ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، بمطار القاهرة الدولى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة خمسة أيام، حيث أقيمت للعاهل السعودى مراسم الاستقبال الرسمى بقصر الاتحادية وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بخادم الحرمين الشريفين.

وجاء فى أخبار السعودية اليوم أنه تم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقب ذلك، عقد الرئيس السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات ثنائية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب خلال جلسة المباحثات بخادم الحرمين الشريفين بمناسبة قيامه بأول زيارة رسمية لمصر منذ توليه مقاليد الحكم، معرباً عما تكنه مصر قيادةً وشعباً من تقدير ومودة للعاهل السعودى وللمملكة العربية السعودية فى ضوء المواقف المشرفة التى اتخذتها إزاء مصر وشعبها.

أخبار السعودية اليوم

>وقالت وكالة الأنباء السعودية ضمن أخبار السعودية اليوم إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الخميس، حيث جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أنه عقب الجلسة أقام الرئيس السيسى مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له، وحضر المأدبة الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير تركى بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكى، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركى بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز.

أخبار السعودية اليوم

>أثنى أحمد عبد العزيز قطان، السفير السعودى بالقاهرة، على قوة العلاقات بين مصر والسعودية، ووصفها بالكيان الواحد، بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

وكتب أحمد عبد العزيز قطان فى تدوينة له على حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "المملكة ومصر كيان واحد شعب واحد إرادة وعزيمة واحدة".

أخبار متعلقة

- أحمد قطان: المملكة ومصر كيان واحد شعب واحد إرادة وعزيمة واحدة