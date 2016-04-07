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الضحية الشرطة.. مالودا يسجل هدفه الثاني على التوالي في الدوري

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الضحية الشرطة.. مالودا يسجل هدفه الثاني على التوالي في الدوري الضحية الشرطة.. مالودا يسجل هدفه الثاني على التوالي في الدوري

سجل فلورينت مالودا لاعب وادي دجلة هدفه الثاني على التوالي في الدوري المصري وذلك بعدما نجح في هز شباك اتحاد الشرطة.

ويلاقي وادي دجلة منافسه الشرطة يوم الخميس في ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة 24 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 84 تواجد مالودا داخل منطقة جزاء الشرطة ليستغل ارتداد الكرة من حارس الأخير عمرو حسام إثر تصديه لتسديدة من محمد شريف.

ولم يتوان اللاعب الفرنسي عن إيداع الكرة في الشباك بسهولة مسجلا ثاني أهدافه على التوالي في الدوري.

وكان مالودا قد سجل أول أهدافه في الدوري المصري في المباراة الماضية لفريقه التي فاز بها على إنبي بهدفين دون رد.

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