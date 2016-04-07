الشناوي لـ في الجول: الانتقال للأهلي؟ كلام فارغ.. أنا بورسعيدي ولن أترك الزمالك إلا بشرط

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك أن الإدعاءات التي أشارت لقرب انتقاله إلى الأهلي "كلام فارغ" مؤكدا على استمراره مع الفريق الأبيض.

ويرتبط الشناوي بعقد مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم أخرى بعد انتقاله من المصري البورسعيدي مطلع الموسم الماضي الذي شهد تتويج فريقه بالثنائية المحلية.

وقال الشناوي لـFilGoal.com يوم الخميس: "من المستحيلات انتقالي للأهلي.. الشرط الجزائي الذي يتحدثون عنه هو لناد أجنبي خارج مصر وليس فريق محلي كما أن الرقم كبير جدا".

ثم استدرك "لكني لا أفكر في استخدامه وإن كنت سأترك الزمالك سيكون بعرض رسمي للاحتراف في أوروبا.. وعموما لن أغادر الفريق إلا إن وصلني فرصة كبيرة".

وأشار الشناوي "أنا ابن بورسعيد وأحب الزمالك وانتقلت إليه عن اقتناع".

وأتم "كل ما يحدث غرضه تشتيت الفريق قبل المباريات المهمة.. لا تنظروا للشائعات".

ويستعد الشناوي لحراسة مرمى الزمالك ضد مولودية بجاية الجزائري في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا باستاد بتروسبورت يوم السبت.

الشناوي.. مستحيل.. والشرط الجزائي لنادي اجنبي والسعر عالي.. ناس عارفة ان انا بورسعيدي وبحب الزمالك اد ايه وصعب العب في الاهلي

ولو سبت الزمالك الا للاحتراف.. إلا لو جاتلي فرصة كبيرة

جيت الزمالك عن اقتناع ومش همشي الا بعقد ومش هستخدم الشرط الجزائي.. وكل اللي بيحصل لتشتيت الفريق قبل الماتشات المهمة