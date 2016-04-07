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انطلاق فعاليات مؤتمر الكبد بالفيوم تحت عنوان "نهاية فيروس سى"

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انطلاق فعاليات مؤتمر الكبد بالفيوم تحت عنوان "نهاية فيروس سى" انطلاق فعاليات مؤتمر الكبد بالفيوم تحت عنوان "نهاية فيروس سى"
أكد الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، ضرورة تقييم حالة مريض فيروس سى قبل بدء العلاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الـ22 للجمعية الذى انطلق اليوم بالفيوم ويستمر حتى 9 أبريل الجارى تحت عنوان "نهاية فيروس سى".

وأضاف الدكتور عمر رئيس المؤتمر: يجب علاج الأمراض الأخرى المصاحبة لفيروس سى قبل بدء علاج الفيروس مثل مضاعفات مرض السكر أو قصور وظائف الكلى والقلب موضحًا أن عددا كبيرا من المرضى الذين يخضعون للعلاج من "سى" ويتناولون أدوية أخرى لأمراض السكر وتصلب الشرايين والقلب وقصور وظائف الكلى تكون استجابتهم لعلاج سى أقل لأن هذه الأدوية تتفاعل مع أدوية فيروس سى.

وتابع: المؤتمر سيستعرض الأدوية الحديثة المتوافرة فى والممثلة فى 4 بروتوكولات هى الكيوريفو مع الريبافيرين والسوفالدى مع الاوليسيو والسوفالدى مع الدكلانزا إضافة إلى الهارافونى.

وأكد الدكتور عمر هيكل أن المؤتمر يحضره أكثر من 60 من أساتذة الكبد والجهاز الهضمى ويناقش طرق نقل العدوى بفيروس سى والأعراض المصاحبة للمرض وكيفية الوقاية منه تقييم الأدوية المتاحة له فى مصر والقواعد والخطوط الاسترشادية لها.
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مصر 365

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