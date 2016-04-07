ديلى ميل: تناول الحامل للسلمون يقلل إصابة المولود بالربو بمعدل 5 أضعاف

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن أن تناول الحامل لسمك السلمون مرتين أسبوعيًا يحمى طفلها من الإصابة بالربو بعد الولادة.

ووجد الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرًا موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأطفال المولودين من أمهات تناولن فى حملهن الأسماك الزيتية كانوا أقل عرضة للإصابة بالربو بمعدل 5 أضعاف غيرهم.

وأوضح الباحثون من جامعة ساوثامبتون البريطانية، أن الماكريل والسردين، والسلمون والرنجة هى أسماك غنية بالدهون، والتى يعتقد أنها تساعد فى نمو دماغ الرضيع والحفاظ على ذاكرته حادة فى سن الشيخوخة، وقد تحسن من برمجة الجهاز المناعى.

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين (د) الموجود فى سمك السلمون مفيدًا لقوة عظام الجنين وحمايته من خطر الإصابة بتقوس الساقين.

ونصحت هيئة الصحة البريطانية “NHS” بإتباع نظام غذائى صحى يتضمن تناول اثنين على الأقل من الأسماك المحتوية على أوميجا 3 فى الأسبوع، واحدة منهما من الأسماك الزيتية، ومع ذلك قالت“NHS” إن 7 من كل 10 بريطانيين لا يأكلون أى نوع من الأسماك الزيتية على الإطلاق.

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