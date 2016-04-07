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بالصور المتحركة.. 4 تمارين لتخسيس الأرداف بسهولة

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بالصور المتحركة.. 4 تمارين لتخسيس الأرداف بسهولة بالصور المتحركة.. 4 تمارين لتخسيس الأرداف بسهولة
تهتم المرأة دائمًا بمظهرها وتحاول الوصول لمثالية الشكل بإتباع النظم الغذائية الصحية المختلفة، ورغم نجاح الغالبية فى التخلص من المتراكمة بمناطق متفرقة إلا أن تخسيس الأرداف يحتاج الكثير من الجهد إضافة لبعض التمارين الرياضية التى تحرق الدهون فى هذه المنطقة.

وفى السياق ذاته كشفت الدكتورة تشيلسى دورنان المدربة الرياضية بمدينة نيويورك فى تقرير نشره مؤخرًا الموقع الأمريكى "cosmopolitan" عن 4 تمارين تساعد فى تخسيس الأرداف والتخلص من الدهون الزائدة بهذه المنطقة، وهى:

اليوم السابع -4 -2016

التمرين الأول لتخسيس الأرداف


>نستلقى على الظهر ونثبت القدمين على الأرض مع ثنى الركبتين، ثم نرفع القدم اليسرى مفرودة من الأرض مع رفع منطقة الوسط والأرداف إلى أعلى لمدة 10 مرات، مع تثبيت الكتفين على الأرض، وتكرار نفس الحركات على القدم الأخرى.

اليوم السابع -4 -2016

التمرين الثانى لتخسيس الأرداف


>نقف على اليدين والركبتين كما هو موضح بالصور، ثم نرفع القدم اليسرى من الأرض فى اتجاه الجانب الأيسر مع فردها ثم العودة إلى الوضع الطبيعى ويتم القيام بالتمرين 10 مرات ثم تكرار نفس التمرين للقدم اليمنى.

اليوم السابع -4 -2016

التمرين الثالث لتخسيس الأرداف


>وعلى نفس وضع الوقوف الذى بدأنا به التمرين السابق، نحرك القدم اليسرى عن طريق فردها إلى الخلف يمينا ويسارا، ونقوم بممارسة التمرين 10 مرات ونكرر نفس الخطوات على القدم الأخرى.

اليوم السابع -4 -2016

التمرين الرابع لتخسيس الأرداف


>يبدأ التمرين بالوقوف بخط مستقيم ثم تثبيت اليدين ببعضهما مع ثنى الكوعين، ونقوم بثنى الركبة اليسرى ومحاولة وصولها إلى الأرض ثم القيام ورفعها مفرودة إلى الجانب الأيسر، ونكرر التمرين بمقدار 10 عدات لكل قدم على حدة.

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