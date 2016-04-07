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بالصور.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 10 سنوات على احتفالية العلوم

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بالصور.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 10 سنوات على احتفالية العلوم بالصور.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 10 سنوات على احتفالية العلوم
شهدت مكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم التى ينظمها مركز القبة السماوية العلمى، والتى تحتفل بها المكتبة للعام العاشر على التوالى.
>اليوم السابع -4 -2016

وأشار بيان صادر من المكتبة، اليوم، إلى أنه خلال مشوار السنوات العشرة تم تطوير الاحتفالية وانتشارها وأصبحت إحدى المناسبات السنوية التى ينتظرها جمهور مكتبة الإسكندرية، تستقبل المكتبة زوار الاحتفالية كأفراد وأسر ومجموعات ورحلات على مدار يومى 6 و7 أبريل، فى ساحة المكتبة حيث قرية العلوم ومركز المؤتمرات حيث الأنشطة الأخرى.
>اليوم السابع -4 -2016

وألقت المهندسة هدى الميقاتى رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، كلمة الافتتاح وألقت الضوء على أهداف المكتبة فى الفترة الحالية فى الانتشار فى جميع أنحاء الجمهورية، وعرفت الحضور بمشوار العشرة أعوام للاحتفالية، وتطورها على مدار السنين، وتأثيرها فى تعلق الطلبة بالعلوم وحبهم للمعرفة، كما أشادت بالمجهود المبذول لفريق العمل، وتحدثت عن أهمية "الصحة" فى حياة الإنسان؛ حيث نددت بأهمية الاهتمام بها كعنصر أساسى فى كفاءة أداء الإنسان.

وشدد المهندس أيمن السيد، مدير مركز القبة السماوية العلمى، خلال كلمته على أهمية الاحتفاليات العلمية عمومًا فى توعية الجمهور، ووضح للحضور التطور فى شكل احتفالية العلوم، كما أعلن عن امتداد احتفالية العلوم طوال شهر أبريل فى أماكن مختلفة خارج مكتبة الإسكندرية، وفى محافظات أخرى لتوسيع نطاقها وكاحتفال بالعام العاشر للاحتفالية.
>اليوم السابع -4 -2016

وقد تفقد ضيوف الحفل قرية العلوم وأشادوا بالجهد المبذول من قبل المنظمين والمشتركين وتنوع الأنشطة وورش العمل المختلفة مثل "متاهة المخ" التى تشرح وظائف المخ عن طريق عدد من الأسئلة، و"بيت القلب" الذى يشرح وظائف القلب ومسار الدم فى الأوردة والشرايين، وفى خيمة "العادات الصحية"، هناك ورش عمل عن الطعام الصحى والعادات السليمة، وركن للتمارين الرياضية، لإلقاء الضوء على أهميتها، كل هذا بالإضافة إلى عرض عجائب العلوم والاستمتاع بالتعلم بطريقة مرحة وبسيطة، يستسيغها المشاهد الصغير والكبير.
>اليوم السابع -4 -2016
>وأيضًا كان هناك عروض ومحاضرات مثل مسرحية "فيروس سى" ومحاضرة "التعامل مع الكوارث الطبيعية" التى ألقاها الدكتور ياسر زكى، رئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والتى قدمت بالتعاون مع القنصلية الأمريكية العامة بالإسكندرية.

وقد قام مركز القبة السماوية العلمى بتوفير حافلات لنقل الطلاب من المدارس العامة من مختلف المناطق النائية فى الإسكندرية؛ حيث تذهب الحافلات فى رحلات ذهابًا وإيابًا لنقل الطلاب من أماكن تجمعاتهم إلى مكتبة الإسكندرية ومنها.
>اليوم السابع -4 -2016

منذ 2006 ينظم مركز القبة السماوية العلمى احتفالية العلوم فى أبريل من كل عام، تحت شعار مختلف، وفى الاحتفالية تكون قرية العلوم هى قلب الحدث حيث تقام أكشاك للمشاركين، من جميع المؤسسات الخيرية والتعليمية والربحية ليعرضوا أنشطتهم التفاعلية للجمهور.
>اليوم السابع -4 -2016

واستمر توافد الجمهور على الاحتفالية خلال اليومين من داخل وخارج محافظة الإسكندرية من الرحلات المدرسية ومجموعات الطلبة الجامعيين، ومن الأفراد والعائلات، ليستمتعوا بفعاليات الاحتفالية.

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016


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