أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تواصل العمليات الأمنية داخل مدينة العريش لتطهير المنطقة من المطلوبين

Google+ Print
تواصل العمليات الأمنية داخل مدينة العريش لتطهير المنطقة من المطلوبين تواصل العمليات الأمنية داخل مدينة العريش لتطهير المنطقة من المطلوبين
تواصلت العمليات الأمنية التى تنفذها قوات أمن شمال سيناء داخل مدينة العريش بشمال سيناء والتى انطلقت صباح اليوم الخميس، واستهدفت مناطق حى عاطف السادات والموقف الجديد والظهير السكنى لقسم أول العريش والسجن المركزى وجنوب حى الضاحية.

وقال مصدر أمنى أنه تم إغلاق منافذ الدخول والخروج لهذه المناطق والسماح بالمرور بعد التفتيش المشدد ومراجعة الأوراق الثبوتية.

وأشار المصدر إلى أن هدف الحملة تطهير المنطقة من الخارجين على القانون من المطلوبين أمنيا على خلفية الأحداث التى تشهدها المحافظة، ومروجى المخدرات بهذه المنطقة والهاربين من تنفيذ أحكام وإزالة الاشغالات فى الشوارع وفتح الشوارع المغلقة.

- مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد يتفقد أكمنة أمنية بشمال سيناء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365