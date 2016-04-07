تواصل العمليات الأمنية داخل مدينة العريش لتطهير المنطقة من المطلوبين

تواصلت العمليات الأمنية التى تنفذها قوات أمن شمال سيناء داخل مدينة العريش بشمال سيناء والتى انطلقت صباح اليوم الخميس، واستهدفت مناطق حى عاطف السادات والموقف الجديد والظهير السكنى لقسم أول العريش والسجن المركزى وجنوب حى الضاحية.

وقال مصدر أمنى أنه تم إغلاق منافذ الدخول والخروج لهذه المناطق والسماح بالمرور بعد التفتيش المشدد ومراجعة الأوراق الثبوتية.

وأشار المصدر إلى أن هدف الحملة تطهير المنطقة من الخارجين على القانون من المطلوبين أمنيا على خلفية الأحداث التى تشهدها المحافظة، ومروجى المخدرات بهذه المنطقة والهاربين من تنفيذ أحكام وإزالة الاشغالات فى الشوارع وفتح الشوارع المغلقة.

- مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد يتفقد أكمنة أمنية بشمال سيناء

>