نقيب أطباء الغربية يتبرع بجهاز غسيل كلوى وفلاح يتبرع بـ 5آلاف جنيه للتأمين الصحى

تبرع الدكتور مجدى الحفناوى نقب الأطباء بمحافظة الغربية، بجهاز للغسيل الكلوى لصالح مرضى التأمين الصحى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى بالغربية، للتواصل المجتمعى لإنجازات التأمين الصحى والذى أقيم بفرع هيئة التأمين الصحى بطنطا، تحت رعاية وحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

فيما تبرع عبد العاطى عيسى فلاح من مركز السنطة، بمبلغ 5 آلاف جنيه لفرع التأمين الصحى بالغربية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمة الطبية، كما أعلن عن تبرعه بطن بطاطس كل شهر لمدة 6 أشهر، من محصول أرضه الزراعية لتقديمه للمرضى.

- محافظ الغربية يحضر المؤتمر الأول للتواصل المجتمعى لإنجازات التأمين الصحى

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