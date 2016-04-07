صحيفة إيطالية: الوفد المصرى بروما يقدم التعازى لأسرة ريجينى غدا

قالت صحيفة سى 24 الإيطالية إنه من المتوقع أن جزءا من وفد المحققين المصريين يتوجهون غدا الجمعة بعد انتهاء الاجتماع المقرر مع المحققين الإيطاليين، لتقديم واجب التعازى لأسرة الشاب الإيطالى جوليو ريجيني.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع الذى عقد صباح اليوم الخميس بأكاديمية الشرطة العليا بروما حول مقتل الشاب الإيطالى جوليو رجينى فى القاهرة ، لم يسفر عن أى نتائج واقتصر على تسليم صورة من ملف التحقيقات فى قضية ريجينى إلى الجانب الإيطالى، مشيرة إلا أن الجانب الإيطالى أبدى بعض الملاحظات حول الملف، منها وجود نقص فى المعلومات الخاصة بيانات تفريغ الهاتف المحمول للباحث الإيطالى، وتفريغ كاميرات الفيديو فى بعض الأماكن التى ذهب أليها ريجينى يوم اختفائه فى الخامس والعشرين من يناير الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماع المحققين ، يضم اللواء عادل جعفر من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، واللواء علاء عزمى نائب مدير البحث الجنائى بمحافظة الجيزة، والعميد مصطفى معبد، والعميد أحمد عزيز من قطاع الأمن الوطنى،فيما يضم الجانب الإيطالى، المدعى العام جوزيبى بينياتونى ونائبه سيرجيو كولاجيو وعدد من كبار مسئولى قوات الأمن.

>وأضافت أن قرر المحققين المصريين والإيطاليين سيجتمعون صباح غدا الجمعة لاستكمال اجتماعاتهما الخاصة بتطورات قضية مقتل ريجينى.

- استمرار اجتماع المحققين الإيطاليين ونظرائهم المصريين لثلاث ساعات.. صحف إيطالية: اللقاء حاسم للعلاقات بين القاهرة وروما.. ومصر تسلم أدلة مادية لحل لغز مقتل رجينى.. وحكومة إيطاليا: حل القضية فى صالح مصر

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- صحيفة إيطالية تنشر أول صور لاجتماع المحققين المصريين والإيطاليين بروما

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