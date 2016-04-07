مران الزمالك - ماكليش يجتمع مع المهاجمين من أجل تصحيح ' ما ليس له مبرر '

حرص أليكس ماكليش المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع مهاجمي الفريق قبل لقاء مولودية بجاية.

الزمالك يستعد لمواجهة بجاية مساء السبت في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد ماكليش جلسة على هامش مران الزمالك يوم الخميس مع مهاجمي الفريق من أجل التركيز على إنهاء الهجمات أمام مرمى الخصوم.

وطالب ماكليش من مهاجمي الفريق التركيز الكامل من أجل تحويل الفرص إلى أهداف وخاصة أن هناك "العديد من الفرص في المباريات الأخيرة أهدرت بطريقة غير مبررة" حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي.

وسجل الزمالك 31 هدفا في الدوري المصري هذا الموسم من بينهم 10 أهداف عن طريق خط هجوم الفريق.

ويعد محمود عبد المنعم "كهربا" هو هداف الفريق بالمسابقة برصيد 7 أهداف.