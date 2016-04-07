محافظ سوهاج يعلن إجراء مجموعة من الأطباء الهولنديين لجراحات قلب مفتوح بالمحافظة

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استقباله عددا من الأطباء المصريين حاملى الجنسية الهولندية، تمهيدا لوصول فريق عمل من الأطباء الهولنديين لإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح بالمحافظة، حيث تفقد الفريق مركز جراحات القلب التابع لكلية الطب جامعة سوهاج والتجهيزات الطبية داخل المركز ومستشفى الجهاز الهضمى والقلب .

وأوضح الدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن هناك قوائم انتظار للمرضى المحتاجين لإجراء جراحات القلب المفتوح من أبناء سوهاج بمستشفى الجهاز الهضمى ومستشفى كلية الطب، كما سيقوم أطباء مركز القلب والجهاز الهضمى بالتنسيق مع الفريق الطبى الهولندى للإعداد لاستقبال الحالات التى ستقوم بإجراء جراحات القلب المفتوح.

وقام الوفد الهولندى، بزيارة معبد أبيدوس بالبلينا، حيث أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية القديمة وأثارها.