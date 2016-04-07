الإليزيه: الرئيس الفرنسى يزور مصر ولبنان والأردن من 16 إلى 19 أبريل

يقوم الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند بجولة تشمل لبنان ومصر والأردن من 16 إلى 19 أبريل، بحسب بيان لقصر الأليزيه مساء الخميس.

وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسى "سيقوم بزيارة عمل للبنان تعبيرًا عن تضامن فرنسا القوى مع هذا البلد الصديق".

وأضاف "فى مصر، سيقوم بزيارة دولة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى من شأنها أن تساعد على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا".

وختم البيان "أخيرًا، فى الأردن، سيجرى محادثات مع جلالة الملك عبد الله الثانى حول شراكتنا من أجل التنمية والاستقرار الإقليمى والتصدى للإرهاب".

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