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أيمن رضا: باب الحارة " داعشي" ولهذا ابتعدت عن المسلسل

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الخميس 07-04-2016 18:55

دمشق – خلدون عليا

شن النجم السوري أيمن رضا هجوماً وإن كان بأسلوب ساخر على مسلسل "باب الحارة" وعرّابه المخرج بسام الملا.
وقال أيمن في مقابلة تلفزيونية إنّ "المسلسل هو مطلب جماهيري ولكن ليس للسوريين وإنما للمشاهدين في الخارج، ربما لمشاهدة العادات الشامية القديمة، بينما في الحقيقة العمل أساء للمرأة السورية وأظهرها خلافاً لما كانت عليه فهي طبيبة و مهندسة" .
وأضاف أيمن "العمل يعكس صورة مسيئة عن البيئة الشامية ويظهرها خلافاً لما كانت عليه في الحقيقة ولواقع القرن الماضي " .
واعتبر أيمن أن مسلسل "باب الحارة" دراما " داعشية "حيث بيّن أن العمل أساء للأسر الدمشقية خلال الفترة الزمنية التي يتحدث عنها العمل من خلال نقله صورة مغلوطة لتاريخ دمشق .
وأرجع أيمن سبب مشاركته في العمل إلى البحث عن الشهرة العربية التي يقدمها المسلسل للممثل، أما عن سبب عدم متابعته في الأجزاء التي تلت مشاركته قال " السبب هو عدم تطوير شخصيتي وهو أمر كنت قد اتفقت عليه مع المخرج الصديق بسام الملا والذي ألقبه " بالدحداح " وهو لقب كناية عن مقبرة شهيرة في دمشق " مقبرة الدحداح " كون بسام يحيى ويميت شخصيات العمل على هواه " .

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