مران الزمالك - التأجيل للمرة الثانية ومناوشات بين اللاعبين والجماهير

تأجل انطلاق مران نادي الزمالك يوم الخميس للمرة الثانية استعدادا لمواجهة مولودية بجاية الجزائري نظرا لاحتشاد الجماهير أمام غرف خلع الملابس.

ويقابل الزمالك منافسه الجزائري يوم السبت في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي قرر فيه رئيس النادي مرتضى منصور فتح البوابات للراغبين في الحصول على الدعوات.

ومع تأخر ظهور الدعوات، اقتحم عدد من الجمهور مكتب كان يوجد فيه عدد من رجال أمن النادي بحوزتهم الدعوات. وسرق الجمهور الدعوات ولاذوا بالهروب من النادي. (طالع التفاصيل)

في المرة الأولى تأجل انطلاق المران نظرا لتواجد الجماهير داخل أرضية ملعب حلمي زامورا. قبل أن يتأجل للمرة الثانية نظرا لاحتشاد عدد من الجماهير أمام غرف خلع ملابس الفريق.

ودخلت بعض الجماهير في مناوشات مع عدد من لاعبي الزمالك لمطالبتهم بتوفير تذاكر للأعداد الكبيرة من الجماهير.

ليتقرر إبقاء اللاعبين داخل غرف خلع الملابس حتى إنهاء الاحتشاد الجماهيري أمام الغرفة.