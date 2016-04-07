أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الزمالك - التأجيل للمرة الثانية ومناوشات بين اللاعبين والجماهير

Google+ Print
مران الزمالك - التأجيل للمرة الثانية ومناوشات بين اللاعبين والجماهير مران الزمالك - التأجيل للمرة الثانية ومناوشات بين اللاعبين والجماهير

تأجل انطلاق مران نادي الزمالك يوم الخميس للمرة الثانية استعدادا لمواجهة مولودية بجاية الجزائري نظرا لاحتشاد الجماهير أمام غرف خلع الملابس.

ويقابل الزمالك منافسه الجزائري يوم السبت في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي قرر فيه رئيس النادي مرتضى منصور فتح البوابات للراغبين في الحصول على الدعوات.

ومع تأخر ظهور الدعوات، اقتحم عدد من الجمهور مكتب كان يوجد فيه عدد من رجال أمن النادي بحوزتهم الدعوات. وسرق الجمهور الدعوات ولاذوا بالهروب من النادي. (طالع التفاصيل)

في المرة الأولى تأجل انطلاق المران نظرا لتواجد الجماهير داخل أرضية ملعب حلمي زامورا. قبل أن يتأجل للمرة الثانية نظرا لاحتشاد عدد من الجماهير أمام غرف خلع ملابس الفريق.

ودخلت بعض الجماهير في مناوشات مع عدد من لاعبي الزمالك لمطالبتهم بتوفير تذاكر للأعداد الكبيرة من الجماهير.

ليتقرر إبقاء اللاعبين داخل غرف خلع الملابس حتى إنهاء الاحتشاد الجماهيري أمام الغرفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع