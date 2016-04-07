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الشرطة توجّه تهمة القتل للنجم تشارلي شين

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الخميس 07-04-2016 13:43

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً جنائياً مع النجم الشهير تشارلي شين Charlie Sheen بعد أن وجّهت له تهمة التهديد بالقتل.

وامتنعت الشرطة عن كشف تفاصيل التحقيق أو ذكر إسم الضحية المزعومة، أو حتى القضية الأساس التي أوصلت إلى طلب التحقيق مع Sheen.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النجم هدد بقتل خطيبته السابقة العارضة بريت روسي Brett Rossi، حيث قام أحدهم بتسجيل صوتSheen وهو يؤكد أنه ينوي إلحاق الأذية بها.

وقال النجم البالغ من العمر 50 عاماً في التسجيل الصوتي "يجب دفنها"، مستخدماً بعض الكلمات النابية.

وتابع: "لا أمانع أن أنفق 20 ألف دولار وأكثر لأرى رأسها يُركل ويُحطّم".

ويظهر التسجيل الصوتي صوت أنثى تقول لـشين: "لماذا لم تخبرني أنك مصاب بمرض الإيدز؟"، فيجيب شين بالقول: "لأن ذلك ليس من شأنك!".

يذكر أن النجم Charlie Sheen أعلن مؤخراً أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشريةHIV منذ 4 أعوام في مقابلة مع الصحافيMatt Lauerفي برنامج Todayعلى قناةNBC ،حيث قال: " أنا هنا لأعترف أنني مريضHIV ".

 

 

 

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