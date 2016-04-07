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"Porsche" بريئة من وفاة بول ووكر

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الخميس 07-04-2016 14:09

بعد مرور 3 أعوام على وفاة الممثل العالمي بول ووكرPaul Walker، أصدرت محكمة في لوس أنجلوس حكماً يبرّئ شركة Porscheللسيارات الرياضية ، من المسؤولية عن الحادث الذي أودى بحياة النجم.

وأكدت المحكمة أن كريستين روداسKristine ،أرملةRoger Rodas، صديق بول الذي كان يقود السيارة، لم تتمكن من تقديم أدلة تبرهن أن وفاة السيد روداس ناجمة عن تقصيرمن قبلPorsche.

وكانت كريستين قد تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة Porscheبعد أن وقع الحادث،الذي أودى بحياة زوجها والممثل عام 2013.

وكانتMeadow Walker ابنة الممثل الأمريكي الراحل، البالغة من العمر 16 عاماً، قد تقدمت سابقاً بدعوى قضائية ضد شركة سيارات بورش العالمية، تتهمها فيها بالتسبب في وفاة والدها، حيث كان محامو النجم الراحلWalkerيرون أنه قد توفي بعد أن بقي عالقاً في سيارة البورش 2005 Carrera GT.

يذكر أن شركةPorsche الألمانية لصناعة السيارات كانت قد صرحت سابقاً أن الممثل الأمريكي الراحلPaul Walkerهوالمسؤول الوحيد عن وفاته في حادث تحطم سيارته.

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سيدتي