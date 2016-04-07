ماذا قالت سما المصري لـ"سيدتي نت" عن صورها المسربة؟

انتشرت صور للراقصة والمغنية المصرية سما المصري على حساب منسوب لها على "انستقرام"، تبدو فيها شبه عارية، ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه أثارت الصور انقساماً بين رافض لنشرها، وبين مؤكّد أنّ سما لديها صور تنشرها بنفسها أكثر عرياً من تلك التي انتشرت.

وفي تصريحات خاصة قالت سما المصري لـ"سيدتي نت" إنها ليست منزعجة من الصور نفسها لأن الصور لا تدينها في شيء وتظهر فيها بمفردها، وأوضحت أن ما يزعجها هو أنّ هذه الصور كانت على هاتفها الخاص، والهاتف سرق منها وتمّ تسريب الصور، مؤكدة أن الحساب الذي نشرت عليه الصور مزيّف.