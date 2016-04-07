أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا قالت سما المصري لـ"سيدتي نت" عن صورها المسربة؟

Google+ Print

الخميس 07-04-2016 19:05

انتشرت صور للراقصة والمغنية المصرية سما المصري على حساب منسوب لها على "انستقرام"، تبدو فيها شبه عارية، ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه أثارت الصور انقساماً بين رافض لنشرها، وبين مؤكّد أنّ سما لديها صور تنشرها بنفسها أكثر عرياً من تلك التي انتشرت.
وفي تصريحات خاصة قالت سما المصري لـ"سيدتي نت" إنها ليست منزعجة من الصور نفسها لأن الصور لا تدينها في شيء وتظهر فيها بمفردها، وأوضحت أن ما يزعجها هو أنّ هذه الصور كانت على هاتفها الخاص، والهاتف سرق منها وتمّ تسريب الصور، مؤكدة أن الحساب الذي نشرت عليه الصور مزيّف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي