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"Stars on Board" تعلن إنضمام يوسف الخال ونيكول سابا إليها

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"Stars on Board" تعلن إنضمام يوسف الخال ونيكول سابا إليها "Stars on Board" تعلن إنضمام يوسف الخال ونيكول سابا إليها

الخميس 07-04-2016 19:21

مع إقتراب الرحلة البحريّة الجديدة من "Stars on Board" ومُشاركة عدد كبير من أبرز نجوم العالم العربيّ في هذا المشروع الفنيّ السنويّ، أعلنت "Stars on Board" إنضمام النجمين يوسف الخال ونيكول سابا للمرّة الأولى في هذه الرحلة بنسختها السادسة والتي تنطلق من البندقيّة في 9 يوليو 2016 بالتعاون مع MBC و"الإمارات للعطلات"، وتستمرّ حتى 15 يوليو 2016.
بالمقابل، أعلنت إدارة "Stars on Board" أنّ الحجوزات لهذا الموسم فاقت كلّ التوقعات مقارنة بالمواسم السابقة إذ نفذ 72% من البطاقات لغاية الآن.
يُذكر أنّ السفينة سوف تنطلق من البندقيّة في 9 يوليو ثمّ تتابع خط إبحارها إلى جزيرة كورفو في اليونان، ومنها إلى مدينة كوتور في مونتينيغرو، وبعدها إلى المدينة الكرواتية دوبروفنيك ومنها إلى مدينة كوبرفي سلوفانيا وأخيراً إلى ميناء مدينة البندقيّة من جديد حيث ختام الرحلة في 15 يوليو 2016.

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