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استعدادات الدوقة كيت والأمير وليام لزيارة الهند

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الخميس 07-04-2016 15:02

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق زيارة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton وزوجها الأمير وليام William إلى الهند وبوتان، حيث سيكون باستقبالهما نجوم بوليوود، في حفل عشاء سيقام على شرفهما في مومباي.

إلا أن الأميرة كيت، البالغة من العمر 34 عاماً، تتحضر بشكلٍ واضح قبل الزيارة، حيث ظهرت بإطلالة بتوقيع المصمم الهندي "Saloni"، في إشارة لها على زيارتها إلى البلد المضيف الهند، وذلك خلال حفل استقبال أقيم على شرفها والأمير وليام في قصر كنسينغتون في لندن، قبيل انطلاق زياتهما إلى الهند.

وقد حضر الحفل رجال أعمال هنود وبريطانيين وطلاب جامعات هنود يدرسون في المملكة المتحدة. والتقط الثنائي الصور التذكارية مع الحضور.

وغردّ قصر كنسينغتون على حسابه الخاص في تويتر بالقول: "دوق ودوقة كامبريدج سيحضران إلى الهند من أجل لقاء الشباب في الهند وبوتان يوم 6 أبريل."

يشار إلى أن زيارة أميري كامبريدج هي الأولى إلى الهند، وتبدأ في 10 أبريل الجاري وتستمر لأربعة أيام.

 

 

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