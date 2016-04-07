معركة بين نضال الأحمدية وأصالة وريم نصري تدافع عن شقيقتها

على كلام أغنية "خلي هالطابق مستور" ردّت الإعلامية نضال الأحمدية على الفنانة السورية أصالة خلال إطلالتها في برنامج "بلا تشفير" على شاشة "الجديد"، وتوجهت الى أصالة قائلة " أولاً أنت خادمة عند صرماية أصغر شخص في قطر، ثانياً، أصالة حقها ربع ساعة. ثالثاً كل حقدها على الشعب السوري، سببه أن رامي لكح لم يدفع لها المال الذي تريده، بل أعطاها عقداً لكي تسجل أغنية للمقاومة الوطنية، فما كان منها إلا أن فرضت زوجها أن يكون مخرجا للعمل، رابعاً بيتي من أرز وسنديان، وإنت بيتك معروف وين يا شرشوحة. خامساً طوال الحرب اللبنانية التي استمرت 15 عاماً لم نترك بلدنا، أنتِ وين قاعدة؟ والدي شهيد وامي بطلة واخواتي أشراف وأشرف من راسك وتاج راسك".

ثم تابعت كلامها قائلة "ليش سميتي ابنك خالد!، لأنك قبضت عليه من الشيخ خالد بن محفوظ. ليش ما سميتي مصطفى على اسم بيك أو بشار ...كنتي تبوسِي جزمة بشار".

واعتبرت الأحمدية أن ما ما تقوله ليس سوى ردّ إعتبار على الكلام الذي تقوله أصالة عنها. كما قالت الأحمدية "قد ما ظلموني واعتدوا عليي وقد ما اندفعلهم حتى يركبوا عليّ خبريات ومحاولات اغتيال أبشع من إغتيال الجسد".

الرد على نضال الأحمدية، جاء من شقيقة أصالة الفنانة ريم نصري وليس من أصالة نفسها,

ريم قالت لنضال الأحمدية عبر حسابها الخاص على الفايسبوك "نضال الأحمدية كم احتقرك كإنسانة والحقيقة اسم صحفية أنضف من ان يقرن باسم مريضة مثلك. أصالة نصري بنت اللي خلفوها كثير أكبر من أن يوسخهم حقدك المجنون وكل ما قلته كذب وافتراء. أصالة بنت سوريا الأسد الشريفة غصب عنك وعن كل من يشد بيدك القذرة .لست مظلومة وأعرف حق المعرفة مع إختلافي الشديد مع شقيقتي أصالة نصري صاحبة اهم رصيد من الأغاني الوطنية العظيمة التي تتغنى بالوطن. أصالة نصري وإن أخطأت برأيها تعود لحضن الوطن لأنها ابنة إنسان سوري شريف إسمه مصطفى نصري . احترمي حالك واشكر من قلبي الكبير المحترم الذي يشرف الإعلام اللبناني تمام بليق على ختامه الحلقة بالوقت المناسب . أظن بكتير عليكي هالقد تشوهي عيون وآذان المشاهدين بمنظرك المشوه من الداخل والخارج وبرجع بقلك أصالة نصري سوري فلا تقربي من خطوطنا الحمراء ايتها... وبحب نوّه الى كل من هو ضد رأيي ينسحي مشكوراً من صفحتي".

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