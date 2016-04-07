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انقاذ شخصين احتجزتهم النيران بحريق معرض سيارات المريوطية والاطفاء تبدأ عمليات التبريد

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انقاذ شخصين احتجزتهم النيران بحريق معرض سيارات المريوطية والاطفاء تبدأ عمليات التبريد انقاذ شخصين احتجزتهم النيران بحريق معرض سيارات المريوطية والاطفاء تبدأ عمليات التبريد
انقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة شخصين كانا وسط النيران المشتعلة بمعرض السيارات بمنطقة المريوطية اسفل الدائرى جراء الحريق و يقوم رجال الاطفاء بعمليات تبريد للحريق وتتبع اماكن انبعاث الادخنة تمهيدا للسيطرة عليه.
>وكانت قد تفحمت 5 سيارات ملاكى بحريق معرض السيارات بمنطقة المريوطية أسفل الدائرى جراء الحريق، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة منع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية فيما تم إخلاء طابقين من السكان.

تفحم 5 سيارات ملاكى بمعرض فيصل
>http://www.youm7.com/story/2016/4/7/%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85-5-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84/2665499

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