انقاذ شخصين احتجزتهم النيران بحريق معرض سيارات المريوطية والاطفاء تبدأ عمليات التبريد

انقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة شخصين كانا وسط النيران المشتعلة بمعرض السيارات بمنطقة المريوطية اسفل الدائرى جراء الحريق و يقوم رجال الاطفاء بعمليات تبريد للحريق وتتبع اماكن انبعاث الادخنة تمهيدا للسيطرة عليه.>وكانت قد تفحمت 5 سيارات ملاكى بحريق معرض السيارات بمنطقة المريوطية أسفل الدائرى جراء الحريق، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة منع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية فيما تم إخلاء طابقين من السكان.

تفحم 5 سيارات ملاكى بمعرض فيصل

>http://www.youm7.com/story/2016/4/7/%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85-5-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84/2665499