القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الاسماعيلية

ألقت مباحث مركز الاسماعيلية، القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فرد روسى و9 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم"صلاح .ح" 49 سنة عاطل ومقيم بالكيلو 11 دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى و 9 طلقات لذات السلاح، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .

- القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

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