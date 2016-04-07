"كوبلر" يهنئ أعضاء تأسيسية الدستور على التوافق حول مسودة الدستور الليبي

هنّأ مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على التوافق حول مسودة الدستور، ممتدحًا «الجهود الدؤوبة والعمل الاستثنائى لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور».

وقال كوبلر ، فى بيان له اليوم الخميس، «حظيت البعثة الاممية لدى ليبيا بشرف تيسير عمل هذا المعتكف التشاوري، وأقدر بكل فخر الجهود الجبارة التى بذلها أعضاء الهيئة للانتهاء من دستور ليبيا».

وأضاف "أتمنى أن تشكل التوافقات التى تم التوصل إليها فى صلالة بسلطنة عمان ركيزة أساسية لمسودة الدستور الذى يجتمع حوله جميع الليبيين».

واختتم أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أمس الأربعاء، اجتماعات تشاورية، بمدينة صلالة فى سلطنة عمان بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، استمر لثلاثة أسابيع بهدف التوصل لتوافقات حول مسودة الدستور الليبي.

كما عبر المبعوث الأممى إلى ليبيا عن امتنانه لسلطنة عمان لاستضافة هذا الاجتماع التشاورى فى صلالة قائلاً: «أود أن أتقدم بوافر الشكر لسلطنة عمان قيادةً وحكومةً وشعبًا على دعمهم وكرم ضيافتهم ، ونحن نقدر رغبتهم النبيلة فى تعزيز التآلف والاتفاق وجهودهم الجبارة فى التغلب على المصاعب وتوفير كل سبل النجاح؛ مما انعكس بصورة إيجابية على مسار المشاورات والتوافقات».

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